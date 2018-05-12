綠營花蓮縣長選將劉曉玫 定裝照走復古清新風

2018-05-12 16:17

［記者王峻祺／花蓮報導］民進黨花蓮縣議員劉曉玫過去「問政剽悍」形象深植人心，在投入花蓮縣長參選後，私下「溫柔的一面」接續表露無遺，尤其近期定裝照及母親節問候圖陸續曝光，大走復古清新風，讓民眾見了驚呼直問「這是花蓮好女人吧？」

劉曉玫上月25日被民進黨中執會提名參選花蓮縣長，至今剛過半個月，花蓮南北13鄉鎮市，她和幕僚已接續走訪，更深入部落學做竹筒飯，熟練的「灌飯」手勢，還讓耆老當場豎起大拇指讚嘆；今早她則到市場贈送康乃馨，與民眾提早迎接母親節。

劉曉玫在投入參選後的第一件事，選擇「變髮圖強」，剪掉20公分長髮，讓人眼睛一亮，近日出席公開活動，更多以淡妝及肩髮型現身，訴求知性形象；5月10日臉書官網，還換上新的定裝照，橘紅色polo衫搭配整齊的主播頭，外加仰角遠望的微笑模樣，少了昔日「剽悍」，多了份原有個性的淳樸善良。

今早劉曉玫首度曝光的應景母親節問候圖，則是換上直條紋、淡海軍色的女西裝外套，胸前還配戴一條鑲有水鑽的墜飾銀鍊，雙眼堅定直視前方，加上招牌「真心無懼」的手勢，復古味十足，受到民眾廣大迴響，成功在這波母親節問候圖海中，引起熱議。

劉曉玫說，正義凜然的問政風格，一直是外界對她的印象，雖然個性豪爽，但其實私下也很「溫柔啦！」投入參選後，就是希望能讓民眾多看看她的另一面，才會剪掉長髮，期許用更柔性的自己力拚讓花蓮變得更好，用這份勇敢邀民眾一起改變花蓮的未來。