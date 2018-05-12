老蔣認證：婦聯會、救國團為黨動員 受黨中央督考

國民黨總裁蔣介石曾在黨中常會會議上指示，婦女方面可經由婦工會及婦聯會動員，青年方面由知青黨部及救國團動員，並受黨中央督導考核。圖為婦聯會大樓。（資料照，記者陳鈺馥攝）

2018-05-12 15:33

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會查出救國團、婦聯會為國民黨之附隨組織新事證，據黨史資料，國民黨總裁蔣介石曾在黨中常會會議上指示，婦女方面可經由婦工會及婦聯會動員，青年方面由知青黨部及救國團動員，並受黨中央督導考核。

「婦聯會、救國團為黨動員婦女青年！」黨產會委員表示，婦聯會因蔣宋美齡及國民黨特權庇蔭，靠勞軍捐及其他收入至今累積385億元財產，尤其婦聯會在動員婦女方面，便受黨中央督考。

據國史館出版「蔣中正先生年譜長編」一書收錄的黨史資料，1968年3月13日，擔任國民黨總裁的蔣介石主持國民黨第9屆中央常務委員會第363次會議。蔣在會中提及，社區發展與環境衛生問題莫不與國家建設有關，以往各項建設工作甚少成效，主要癥結，即在於只有決議與計畫，而缺乏實施辦法，更缺乏實際行動所致。

蔣介石指示，今後對於政策之貫徹，首應由黨部動員參加研究，並予以訓練，共同致力推動，由中央擔負督導考核之責。次之，則應由各師、團管區動員退伍軍人合力進行。婦女方面，可經由婦工會及婦聯會予以動員；青年方面，則可經由知識青年黨部及青年救國團予以動員，俾發生通力合作實效。

黨產會委員強調，國民黨在國共內戰失敗轉進台灣後，在戒嚴時代，整個黨是用統治整個中國的能量來管理及控制台灣小島，小至社區發展與環境衛生，大至國家發展、婦女及青年工作上，都有專屬的附隨組織在配合運作。

另外，黨產會近日也查到蔣介石日記提及，1968年4月21日，台灣省舉行第4屆省議員暨第6屆縣市長選舉，國民黨高雄市候選人陳武璋、台中市候選人林丁山，與新竹縣候選人朱育英都落選。

蔣介石為此連日檢討，要調整國民黨各級黨部人事，改進黨務工作重點，及推動「戶警合一」制度。同年4月22日，蔣在日記中寫道，「各級黨部人事調整之時期：甲、中央秘書。乙、各黨部主委。丙、高雄市書記先行調整。丁、縣市黨部改主任無給制，與救國團分部配合。戊、戶警合一制與當地黨部聯合為一體。」

黨產會表示，據蔣介石日記上說法，戶警合一是為了管理當地每戶的聯絡與服務，以利宣傳與選舉的掌握，至於縣市黨部主任要與救國團分布配合，可證明救國團與黨部同受老蔣控制，為黨進行黨務工作。