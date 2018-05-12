與高中生對談 蔡英文：10年後總統更難做

2018-05-12 14:47

［記者簡惠茹／台北報導］蔡英文總統今天參加今周刊舉辦的與高中生面對面論壇，將立刻回答高中生提出的問題。她致詞時表示，今年主題是「遇見10年後的台灣」，這是很嚴肅的議題，10年後，台灣的總統會更難做。

蔡英文致詞時表示，這是第3次參加這個活動，很高興看到大家一起來討論關心的議題，總統處理國家事務，每個面向、不同族群和部門的人對未來的想法、看法和期待，總統都要加以思考，去年主題是「假如我是總統」，今年主題是「遇見10年後的台灣」，10年後，台灣的總統會更難做。

蔡英文指出，這個題目對政府來說是嚴肅議題和挑戰，現在的政府要為未來10年打下基礎，每任總統都要為未來做準備，很多時候為未來做準備時，還看不出短期的效果，人民感受不到立即性效果的時候，就會擔心政治能量會不會被耗損。

蔡英文分享自己1980年代寫博士論文時，就已經感受到世界變化快速，她說，

她學的是國際貿易法，博士論文題目則是一個劇烈變動環境中，各國如何保護自己的市場，當時就已經感受到世界變化越來越快，而到了現在2018年，變化速度更快的同時，怎麼來面對？

蔡英文表示，10年內確實將是變動最多的年代，今天跟各位學生來討論「遇見10年後的台灣」這個題目很具挑戰，她很願意跟各位來面臨這個挑戰。

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