桌遊公司遭中國打壓 民進黨桌遊成功突圍

2018-05-12 13:34

〔記者蘇芳禾／台北報導〕以政治惡搞聞名的台灣桌遊「美麗島風雲」，日前遭參展中國廠商施壓，宣布主動退出本週末在高雄舉辦的月光桌遊節，不過民進黨開發的《人生一瞬》桌遊則順利進入參展。民進黨媒創中心主任楊緬因受訪表示，今天有不少中、港、澳玩家到攤位詢問，也有不少人捐款獲得這款民進黨開發的桌遊，而從之前《美麗島風雲》退出的事件，可以觀察到，其實政治的觸角已經影響到文化交流，希望這次民進黨順利參展，也可以增進大家對公共議題了解。

月光桌遊節是國內數一數二傑出桌遊出版社齊聚一堂的盛會，本週末於高雄舉辦，不過，日前以《美麗島風雲》這款遊戲一炮而紅的製作團隊卻因為最新款桌遊《誰是強國人》而遭到中國廠商抗議，甚至發起抵制。最後，《美麗島風雲》製作團隊自主退出桌遊節的廠商名單，甚至在臉書發表「不自殺聲明」。

楊緬因受訪時說，之前確實有聽聞美麗島風雲主動退出的狀況，讓他對這件事情感到很遺憾，尊重主辦單位和美麗島風雲的後續處理方式，從該次事件，可以看到政治意見已經影響到文化交流，政治無處不在，希望這次民進黨順利參展，也可以增進大家對公共議題了解。而從民進黨的桌遊仍順利參展，仍可看出月光桌遊節非常願意呈現各種背景、立場的參展單位。

楊緬因說，民進黨開發的這款桌遊，找來《台北大空襲》的製作團隊「迷走工作坊」和桌遊圈名人Jesse Li擔任顧問，兼顧好玩和長照2.0政策宣導，從生活角度出發，「不論什麼意識形態的人，都會面臨長照問題」。此外，今天早上有許多來自中港澳的玩家，都給予正面評價，也有不少人捐款取得遊戲。