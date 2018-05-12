挨批用行政資源替侯友宜輔選 新北市府：不必污衊、影射

2018-05-12 12:49

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨天接受電視節目《鄭．知道了》專訪，談到新北市長選戰，他說，真正的對手是市長朱立倫，不是侯友宜，質疑新北市政府傾盡行政資源替侯選舉。對此，新北市政府發言人張其強回應，涉及市政、偏離事實的內容，局處首長都會立即澄清，與選舉無關，並呼籲蘇貞昌不必污衊、影射。

蘇貞昌表示，公務員領的是國家薪水，應嚴守行政中立，但這些公務員白天替侯友宜代打，晚上陪跑攤，還逐桌敬酒，他認為這場仗是朱立倫在打，不是侯友宜。他呼籲朱立倫不要讓應該嚴守中立的公務員為難，選舉也不該把新北市政府變成侯友宜的競選團隊。

張其強回應，只要涉及市政、偏離事實、甚至刻意扭曲的內容，局處首長都會立即澄清，不是為了特定人士，也和選舉無關，市府只問「是不是事實」，若背離事實，一定會出面捍衛，對於深澳電廠、核廢料等議題，會秉持市民生命健康的唯一原則，清楚說明，不會含糊。

張其強表示，蘇貞昌曾做過2任縣長，如果有人對擺在眼前的事實刻意視而不見，甚至惡意扭曲，一定能感同身受，也一定會和曾經一起打拚的市府同仁挺身捍衛，這是相同的情況。

他說，請蘇貞昌不必污衊市府同仁，不必影射，應拿出具體事實，把話說清楚。