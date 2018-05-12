批柯「兩岸一家親」說法立場搖擺 李錫錕：政治蝙蝠

2018-05-12 12:57

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北市長柯文哲近期與民進黨是否再度合作掀議。台大教授、北市長無黨籍參選人李錫錕今早表示，無人關心政見、只關心政治，非「健康」民主政治該有現象，並酸柯近期兩岸一家親說法立場搖擺、還要求媒體不要「曲解」，忽藍、忽綠、忽變紅，根本成為寓言故事中立場搖擺的「蝙蝠」。

李錫錕說，之前主張「兩岸一家親」，卻又說自己是「墨綠」的柯市長，這幾天態度還真的放軟，說對於兩岸一家親的說法很「歹勢」（台語），又說自己不會選下屆總統，好像似乎真的在告訴民進黨說「我會乖乖聽話，拜託不要派最強的人出來選」，看起來好像是向綠營選民道歉了；後來竟然又派發言人出來滅火，說其實柯市長只是在「撫慰情感」，但是「絕對沒有」為「兩岸一家親」這句話道歉。

李錫錕直指，柯還正式要求媒體不要惡意曲解、惡意連結！也就是說，柯市長「還是」認同「兩岸一家親」！

李錫錕批，柯在短短數小時之內，就能在兩個意識形態極端光譜之間擺盪，「身為柯市長的競爭對手，我實在是對他感到非常失望」，這種一變再變的立場，根本就是把所有選民當成「朝三暮四」的猴子耍，完全瞧不起選民。

李說，其實柯文哲心裡面既沒有「兩岸一家親」，也沒有「台灣價值」，因為他只想到他自己！只要是為了自己的政治利益，他隨時可以是「紅統」！也隨時可以是「綠獨」。

李還舉寓言故事為例，傳說在很久很久以前，有一隻蝙蝠，他遇到鳥類就說自己也是鳥，遇到獸類時就說自己也是老鼠，最後他的投機虛偽，終於被鳥類和獸類都發現了，所以他從此只能躲在暗無天日的山洞裡，一直到晚上才能出來活動；諷刺現在柯市長的行為，似乎正在成為那隻蝙蝠。