國際記者聯盟首度在台開會 吳釗燮：肯定台灣言論自由

2018-05-12 12:45

〔記者彭琬馨／台北報導〕全球會員人數最多的新聞工作者組織「國際記者聯盟」（International Federation of Journalists，IFJ）於5月11日至13日首度在台灣舉辦年度會議。外交部長吳釗燮昨出席歡迎酒會時強調，台灣致力保障記者採訪自由及安全，IFJ選擇在台灣召開年會，是對台灣維護新聞及言論自由努力的肯定。

總部設於布魯塞爾的「國際記者聯盟」於1926年在巴黎成立，旨在維護新聞自由與社會正義。該組織目前會員人數達60萬人，分布在146個國家，為歷史最悠久的專業性國際記者組織。本次年會有來自全球20餘國、約40位IFJ執行委員及觀察員參加。

吳釗燮昨致詞時除向在場全球新聞工作者致敬外，也表示台灣維護新聞自由的成就全世界有目共睹，不僅「無國界記者組織」（Reporters Without Borders）今年選在台北設立其亞洲總部，台灣在該組織公佈的2018年「世界新聞自由指數」（2018 World Press Freedom Index）中，排名連續6年在亞洲居冠，「紐約時報」更稱許台灣是亞洲言論自由的堡壘；吳釗燮強調，盼「國際記者聯盟」能夠藉此次在台灣召開年會的機會，分享彼此的新聞工作見聞與經驗。

「國際記者聯盟」主席樂祿世（Philippe Leruth）則表示，台灣擁有高度新聞及言論自由，是值得亞洲其他國家借鏡的典範，也期盼台灣政府未來能持續為保護新聞自由貢獻心力。