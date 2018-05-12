綠黨新竹黨部開幕 推綠樹聯盟拚選戰

2018-05-12 12:39

〔記者王駿杰／新竹報導〕瞄準年底選戰，綠黨今舉行新竹黨部開幕茶會，由新竹市東區、北區市議員參選人劉崇顯、易俊宏與竹縣議員樹黨參選人許育綸、無黨籍縣議員參選人余筱菁進行聯合造勢，喊出「綠樹雙結盟」口號，希望從草根出發，透過縣市合作，共同監督、關心、改善大新竹地區的生活品質。

34歲的易俊宏是綠黨發言人兼新竹黨部主委，長年關心環境守護、公害污染與文資保存等地方議題，將角逐竹市北區議員，他說，希望整合第三勢力，帶給新竹地區民眾全新的氣象。

28歲的竹塹市政監督團長劉崇顯是土生土長的新竹人，也曾是竹科工程師，因受到318學運啟發，開始關心公共事務，為監督市政，他於4年前開始經營臉書專頁「竹塹市政監督團」，他指出，這次將參選東區市議員，會著力解決竹科交通及勞權問題。

剛滿34歲的許育綸是現任竹北市民代表，他長期關心文化資產、樹木保護、動物保護、環境保護等議題，獲得不少地方人士讚許與好評，他說，新竹地區是個大生活圈，許多生活議題無法區分縣市，今年挑戰縣議員竹北區，希望擴大監督地方政府。

38歲的余筱菁是今年竹東、五峰地區縣議員參選人，有著亮麗外表和年輕朝氣，卻曾在小時遭遇車禍，導致左腳截肢，身為身障人士的她，最清楚身障者的不便與需求。

余筱菁長期積極參與社會運動，包括護樹、反核、環保，甚至用音樂專長來為弱勢發聲，並主打4項政見，包括議會透明化、復育客語、關懷弱勢、保障勞權等。

民進黨前立法委員陳昭南、前國大代表鍾淑姬等人今也受邀到場聲援。現場由劉崇顯、易俊宏、許育綸、余筱菁攜手高喊「綠樹雙結盟、新竹超實力」口號，4人都盼望年底能成功為縣市議會注入活水。