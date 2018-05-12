柯為兩岸一家親道歉挨罵 陳佩琪：他努力付出沒委屈

台北市長夫人陳佩琪（著桃紅裝洋裝）出席市立聯合醫院親子共讀推廣活動。（記者蔡亞樺攝）

2018-05-12 11:56

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲日前參加帶有綠營色彩的電台受訪時，為兩岸一家親的說法道歉卻遭到藍綠圍剿，柯文哲妻子陳佩琪今早出席台北市立聯合醫院親子共讀推廣活動時起初先說，她沒在注意，但試著為柯P緩頰表示，一個人每天講這麼多話，應該要看一個人做什麼，看檯面下能夠（為民眾）做什麼或已經做什麼，而不是注意講了什麼話。

陳佩琪表示，台北市長的台灣價值就是做好他的市政就可以了，心存善念、盡力而為。有媒體問到是否為柯抱屈，陳佩琪說，不會，他（指柯）很努力的付出，就沒有委屈。

柯文哲「兩岸一家親」論述引發綠營人士不滿，柯文哲媽媽何瑞英11日接受廣播節目專訪，為民進黨與柯文哲之間關係緩頰，甚至表示民進黨不禮讓，雙方不互欠，言談之間護兒心切也不捨兒子被罵，媒體也問陳佩琪是否覺得不捨柯被罵？陳則說，她回去都滿累，自己工作都做不完，不太會關心，心存善念、盡力而為。

媒體還問，柯文哲碰到困難她如何幫忙？陳佩琪表示，柯文哲當醫生久了，是個情緒相當穩定的人，當醫生如果心情容易沮喪，病人會看不好，柯常說該怎麼做就怎麼做，求一個最好的結果。媒體再問柯遭民進黨北市議員抨擊，陳最後重申，心存善念、盡力而為，未再多說隨即離去。