柯P：台灣社會被不到6％的深藍、深綠綁架

台北市長柯文哲認為，整個台灣社會已經被不到6％的深藍或深綠綁架，還在思考這個問題要怎麼解決。（記者朱沛雄攝）

2018-05-12 11:49

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲上午出席台北市能源之丘嘉年華活動，再次回應民進黨在台北市長選戰將自提人選議題。柯文哲表示，這都還好，但他認為，整個台灣社會已經被不到6％的深藍或深綠綁架，還在思考這個問題要怎麼解決。

柯文哲上午接受公開採訪時，媒體開頭就問及，民進黨台北市議員，昨在選對會中有過半支持民進黨自提台北市長人選。柯文哲回應，絕大多數市議員的態度都是尊重黨中央的意見，還好啦。

至於這是否在預料之中。柯文哲也說，差不多。但柯隨後表示，這也是一個很大的問題，整個台灣的社會，政治上被不到6％（指有強烈政黨意識）的人綁架去了，這也是一個滿有趣的現象，不管是深藍或深綠，都綁架了台灣的政治，所以還在思考這個問題要怎麼解決。

媒體追問，是否意指市議員被綁架？柯文哲解釋，通常意識形態較強烈的人，聲量會比較高，比如打電話去服務處抗議或表達意見，而沉默大多數，雖然人數比較多但比較不吭聲，所以通常在這種初選階段，政治常會往兩極移動，可是明明大多數人還是在中間，這也是他正在思考的整個台灣的兩黨政治。

柯文哲還說，一般國家的兩黨政治在意見上，不會像台灣分歧得這麼厲害，像美國的民主黨與共和黨，差異性就沒有像台灣對立這麼嚴重，不過這只是另外在政治學上研究的題目。

媒體追問，所以柯日前上電台替「兩岸一家親」說法道歉，就是在向6％道歉？柯文哲回應，台北市政府是一個滿有趣的團隊，從民進黨到新黨都有，還有國民黨、親民黨，但最多還是沒有黨籍的技術幕僚，這也是北市府有趣的地方，一個團隊裡面從極左到極右都有，而這件事情，是副市長陳景峻安排的，因為陳當過民進黨立委等職務，從陳的角度出發，就認為還是要跟深綠對話，他聽一聽也是覺得應該。

至於道歉的對象是否包括總統蔡英文？柯文哲仍重申，他一直覺得很奇怪，這兩天都還在想，他講的話（於電台道歉）應該沒有什麼問題，「要是聽著不爽，他只能說歹勢」，他怎麼想都自認講得滿自然，怎麼會弄得一蹋糊塗，還想不通怎麼一回事。