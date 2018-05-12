成大教授李忠憲看柯媽媽 稱她「最閃亮的母親」

2018-05-12 11:08

〔記者洪瑞琴／台南報導〕把臉書當日記寫，分享時事看法的成功大學教授李忠憲，今天PO文祝福「柯媽媽母親節快樂」，「今年母親節最閃亮的母親當然就是柯媽媽，全世界有哪一個首都市長的母親，還會在兒子已經60歲的時候，拼了老命努力打電話給里長為基層的競選札根，拼命上媒體做公關工作，完全沒有領國家的錢，自掏腰包盡心盡力，今年的模範母親非她莫屬。」

李忠憲說，黨國文化中長官部屬最重要的一點就是「長官永遠是對的」，在這樣的環境之下，整個組織的智商上限就是長官的智商上限，幸虧台北市柯市長超越藍綠，不屬於任何政黨，當然更不屬於黨國，所以比黨國有更好的表現，整個組織最高的智商就是長官媽媽的智商，媽媽是這樣的聰明偉大、犧牲奉獻，有人敢質疑媽媽的智商不高嗎？「真羨慕能夠有這樣的媽媽，難怪可以有機會可以當台北市長，甚至問鼎總統大位。」

李忠憲表示，柯文哲上綠色和平電台之前，一定沒有問過媽媽，為什麼要對兩岸一家親道什麼歉，一心一意為了和平沒有需要「歹勢」，這種為了兩岸和平將來統一的精神，是最高的核心價值，跟媽媽對小孩的愛一模一樣，不需要道什麼歉。不聽媽媽的話下場都會很慘，稍微道一下歉，一大堆什麼連勝文之類的人，立刻就出來搶當中國在台灣的乖小孩位置，真的對不起自己的媽媽，尤其在母親節的這個時候，更加不應該！