蘇貞昌談新北市長選戰 真正對手竟「不是侯友宜」…

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天接受電視節目《鄭．知道了》專訪。（記者賴筱桐攝）

2018-05-11 23:19

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天（11日）接受電視節目《鄭．知道了》專訪，談到新北市長選戰，他說，真正的對手是朱立倫，不是侯友宜，侯友宜只是替朱立倫打選戰、守地盤，並質疑新北市政府公務員違反行政中立原則，侯友宜用整個市府資源在選舉。

侯友宜只是替朱立倫打選戰、守地盤

蘇貞昌指出，侯友宜選舉靠的是朱立倫的資源跟市府相關人員，他舉昨晚在土城一場餐敘為例，現任民政局長、副局長及區長陪著侯友宜一桌一桌敬酒；此外，日前他針對市政議題提出一些看法，照理說應該是選舉的人侯友宜要出來回答，但是新北市政府卻由4個局科室替侯友宜代打。

市府員工白天替侯代打、晚上陪跑攤

蘇貞昌強調，公務員領的是國家薪水，應該嚴守行政中立，但這些公務員卻是白天替侯友宜代打，晚上陪跑攤，還逐桌敬酒，如果全部是政務官還好，但民政局的副局長、區長和其他公務員都不是，所以，這一場仗其實是朱立倫在打，不是侯友宜，侯友宜一直都躲在後面。連國民黨初選階段，前縣長周錫瑋都感嘆，自己好像不是跟侯友宜在選舉，而是跟整個新北市政府在選。

蘇貞昌呼籲，朱立倫不要讓應該嚴守中立的公務員為難，從昨天晚上的餐敘和前天市政府4個局處替侯友宜代打，到底誰才是在破壞行政中立？他說，選舉不應該把整個新北市政府變成侯友宜的競選團隊。

節目主持人鄭弘儀追問，「所以是朱立倫要選2020的總統？」蘇貞昌回應，朱立倫是為了守住新北的地盤，這塊對朱來說太重要了。