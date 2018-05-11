WHA開會前夕 吐國衛生部長訪台力挺

WHA大會前夕，吐國衛生部長馬努業特地訪台展現支持。（外交部提供）

2018-05-11 21:55

〔記者彭琬馨／台北報導〕外交部今發布新聞稿表示，吐瓦魯總理索本嘉（Enele Sosene Sopoaga）率團來台訪問，其中吐國衛生部長馬努業特地在世界衛生大會召開前訪台，展現吐國對我國參與WHA及有意義參與國際組織一向堅定的支持。

外交部表示，吐國總理索本嘉與馬努業（Satini Manuella）等人，應中華民國邀請於11日至17日訪台。在台期間，索本嘉將會晤總統蔡英文並接受國宴款待；索本嘉一行也將赴台東體驗原住民部落在地文化。

外交部說，吐瓦魯為我國忠實友邦，索本嘉總理長期在國際場域積極助我國際參與，對國際事務的貢獻也廣受肯定，今年4月更榮膺英國樞密院（Privy Council）成員。隨行的衛生部長馬努業在今年「世界衛生大會」（WHA）召開前特地訪台，展現吐國對我參與WHA及有意義參與國際組織一向堅定的支持。

外交部強調，中華民國與吐國多年來在醫療衛生、能力建構、潔淨能源、農業合作等領域合作密切，兩國邦誼堅篤。蔡總統去年訪問太平洋友邦時，於訪問吐國期間受到熱烈歡迎與高規格接待，就是最佳例證。