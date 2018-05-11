消防員危險加給 北市擬納正式發給

台北市消防局試辦4年消防員危險加給，可望在今年能納正式發給。（資料照，記者陳恩惠翻攝）

2018-05-11 19:09

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北市消防局試辦4年消防員危險加給，北市議員王欣儀今於北市議會質詢時質疑，近年全國消防人員因公傷亡人數高，北市消防員人力也不足、工作繁重，要求北市應將危險加給納正式發給。對此，消防局長吳俊鴻表示，今年3月已經行文內政部，內政部召開專案會議後會送政院，希望今年能納正式發給。

北市議員王欣儀調閱資料發現，近5年全國消防人員因公傷亡人數就有450人，死亡人數有23人，其中北市消防人員因公傷亡人數就有196人，有1人死亡，佔了全國傷亡人數44％。

王欣儀指出，北市消防員傷亡比例高，但北市消防員的危險加給4年來還在試辦期，要求市府體恤消防員辛勞，將危險加給納正式發給。

王欣儀進一步指出，北市消防局外勤救災救護大隊預算員額數為1597人，但目前實際負責外勤工作的員額人數僅1408人，差額高達189人、近12％，還有130名外勤人力要調去支援內勤，人力支援左支右絀。

對此，吳俊鴻說明，危險加給雖為北市府自掏腰包，但仍需要中央同意，目前已行文內政部將加給納正式給發，但仍須行政院拍板定案。至於人力問題，消防局補補充，109年以前將會增補173人，會盡量降低差額。