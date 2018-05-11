國民黨關西鎮長提名五搶一 6月中民調對決

2018-05-11 20:37

〔記者黃美珠／竹縣報導〕國民黨新竹縣下屆縣長提名拚鬥激烈，同樣狀況也在關西鎮上演，目前黨籍公所主任祕書吳祥光、代表會主席劉德樑、代表陳光彩和李常棟、以及縣議會副議長陳見賢助理徐瑜新都有意爭取提名，已決定於6月15日到17日進行民調，是全縣13鄉鎮市競爭最激烈的選區。

國民黨關西鎮黨部說，事實上，國民黨在新竹縣各鄉鎮市的黨內初選作業因縣長提名尚未有結果，所以仍未啟動。但5名有意爭取關西鎮長提名者，都希望能迅速就定位，才決定提早做前置民調作業。

原則上會優先提名民調領先者，但仍必須配合縣黨部的初選作業和相關規定，才會正式送交提名人選給鎮黨部提名小組委員會決議，通過後，轉送縣黨部提名小組委員會核備，再送黨中央確認，才會正式公告提名人選。

國民黨新竹縣黨部說，全縣13鄉鎮市長提名作業原則上先交由各鄉鎮市黨部協調，協調不成才交由縣黨部處理。

日前競爭激烈的選區有：關西、新豐、竹北、以及芎林；溪南地區則相對平和。其中縣黨部已經出手幫忙協調的有關西、新豐2鄉鎮，關西已經達成共識，確定將率先做民調。新豐已請有意爭取提名的4人各自表示意見，不排除跟進關西要做民調。竹北、芎林則還待協調溝通。

國民黨內目前爭取提名的，在新豐鄉有：縣議員羅春蘭、公所機要秘書徐偉傑、代表會主席許秋澤以及青工會會長姜政焜。竹北市：縣議員楊敬賜、陳榮燦。芎林鄉：代表會主席黃正彪、代表楊秋賢。