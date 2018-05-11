台灣是最好的盟友 尼國大使：我們不會被金錢收買

尼加拉瓜駐台大使達比亞今與媒體說明尼國國內政情。（記者彭琬馨攝）

2018-05-11 17:43

〔記者彭琬馨／台北報導〕多明尼加月初與我國斷交，台灣僅存的19個友邦關係引發外界關注。尼加拉瓜駐台大使達比亞今與媒體說明國內情勢時指出，台灣是尼加拉瓜最好的盟友，尼國從未想過要拋棄台灣；達比亞多次強調，尼加拉瓜是有尊嚴的國家，不會被金錢收買，「當我們做出承諾，就會遵守」，他也表示，只要總統在任，就不會背棄台灣，也不會在任何巨大壓力下屈服。

達比亞（William M. Tapia）今找國內媒體說明尼國國內政情。由於尼國政府日前推行年金改革，遭部分團體反對，引起內部衝突。他指出，尼國國內右翼極端份子在國內製造紛亂，社群媒體上出現許多假新聞，他們所稱的傷亡人數經尼國國會組成的委員會調查後，也並非事實，有些人是遭自己人所殺。

達比亞強調，尼國政府訴求和平，各地近日也出現希望和平對話的遊行，「這不是政治議題，而是人道主義議題」，盼能爭取台灣社會支持。

由於中國與拉美國家互動頻繁密集，尼加拉瓜也曾多次被點名邦交不穩。達比亞今與媒體會面時強調，他來台灣已經11年，過去只要有國家與台灣斷交，尼加拉瓜都是第二個被點名；達比亞說，即便尼國有內政問題，國家運作一切還是正常，台灣是尼國最好的盟友，「我們要怎麼離開台灣？」

達比亞也提到，中國正在協助尼國建造的尼加拉瓜運河，「進度已經慢下來」，這是因為尼國雖面臨來自各方與中國的壓力，還是會有自己的決定，讓運河「用我們的方式成長」，否則尼國也不會答應；達比亞在會面中多次強調，尼國是有尊嚴、遵守承諾的國家，「我們不會被金錢收買」。