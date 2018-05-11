胡為真新書談國安密帳案 爆殷宗文說：都是「上面」指示

國安會前秘書長胡為真（右一）《國運與天涯：我與父親胡宗南、母親葉霞翟的生命紀事》新書舉辦發表會，前總統馬英九、國民黨主席吳敦義及前行政院長郝柏村等人出席。（記者叢昌瑾攝）

2018-05-11 17:49

〔記者施曉光／台北報導〕前國安會秘書長胡為真今天（11日）發表新書《國運與天涯：我與父親胡宗南、母親葉霞翟的生命紀事》，書中觸及當年轟動國內政壇的「國安密帳案」，他透露，已故前國安會秘書長殷宗文曾親口告訴他，「都是『上面』指示」，並幫丁渝洲、殷宗文等人喊冤。

胡為真當年任職國安局，據他指出，殷宗文告訴他，「我們總得為李總統退休後做些什麼事，因為國安局是總統的基本部隊」，李登輝卸任後，「一定要有像樣的辦公室，於是在台灣綜合研究院第四所設置一個辦公室」，但他也說，「國安密帳就看怎麼用，用於國事是講得過去的，用在協助私人則應斟酌，殷宗文該是太感念於李登輝的恩情才幫他成立辦公室，這經費如今回過頭來看，又涉及弊案，那就更糟了。」

胡為真指出，弊案起於「南非鞏案」，鞏固南非邦誼的1050萬美金，原本已由國安密帳墊支，但此案真正「有問題」之處，在於明明國安局內部已經核銷，外交部卻被要求歸墊這筆鉅款，然後把其中750萬美元轉到台灣綜合研究院，成立第四所「戰略及國家安全研究院」，「而且我以後跟殷先生談起此事時，殷還是憤憤不平，他說這都是『上面』指示」。

胡為真還說，丁渝洲因為國安密帳被彈劾實在冤枉，就連殷宗文被彈劾也應再探究。

談到2000年台灣第一次政黨輪替，胡為真在書中指出，他原本要在前總統陳水扁就職前一天遞辭呈，但殷宗文告訴他，自己與國安會第一副秘書長吳東明、第三副秘書長劉炳華離開，要求他要留下來負責傳承工作，後來前監察院長錢復也勸他留在政府裡，「為國家留下來，說不定『可免生靈塗炭』，想想看，陳水扁不過是另外一個李登輝而已！」

胡為真並透露，當年他與親民黨主席宋楚瑜對談，宋告訴他，擔任台灣省主席卻被精省，體會到李登輝要走台獨路線，才決定與李登輝分道揚鑣，還說「很擔心國民黨會一蹶不振」，宋並建議他留在政府，另外，包括郝柏村、丁懋時以及國民黨領導者也都認為他應該留在政府高層「觀察民進黨究竟要怎麼做」，因此，後來他才留下來。