兩岸一家親惹議 北市副秘書長：早建議柯務實調整

2018-05-11 17:37

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲上午再度回應兩岸一家親道歉說法，抱怨「重的是實質的成果，為什麼要去注重那些名詞」。但台北市副祕書長李文英今天也說，在中國持續挑釁，對台灣不抱有善意的情況下，早就建議柯文哲應該「務實」的調整做法，但柯並沒有回應。

柯文哲上午出席公開活動受訪，被媒體問及是否還敢再說「這兩岸一家親」幾個字後，柯回應，這是他對台灣社會一直很不習慣的地方，他是一個外科醫生，他重的是實質的成果，為什麼要去注重那些名詞什麼的，柯還說「李文英也對他說過不喜歡這句話，我就回說，不然妳喜歡什麼，我講給妳聽。 」

對於被柯文哲拿來舉例，李文英訝異稱，他們在台北市政府的晨間會議時，確實有這樣的對話，沒想到會被柯拿出來講。

但李文英表示，雖然平常大家好來好去，柯文哲講兩岸一家親也沒有錯，總比一家愁好，應該避免戰爭愛和平，但中共軍機日前不斷在台灣上空繞來繞去，挑釁意味濃厚，每年造成一個台灣邦交國斷交，連世界衛生組織都阻止台灣參加，對台灣並沒有善意，此時此刻，柯文哲應該務實的調整做法。

李文英也說，其實她最近就有跟柯文哲建議，要務實調整，而不是一味忍讓中國，雖然當下柯文哲沒有說法回應，但她之後依然會繼續提醒。