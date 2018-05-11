柯P兩岸論述再掀波瀾 張志軍：已看到澄清

2018-05-11 17:16

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲日前對聽到「兩岸一家親」感到不悅的民眾道歉，對此，外界關注柯的言論是否會影響今年滬台雙城論壇進行？新任海協會長、前國台辦主任張志軍今天受訪時表示，他希望雙城論壇能在正確的基礎上向前推進。

對於柯文哲的兩岸論述，張志軍表示，他看到柯文哲做了表態、澄清， 國台辦發言人也就此事回應，然而，雙城論壇的舉辦，還是由上海、台北去商談。

至於柯文哲發言是否是「牆頭草」？張志軍回應，他曾和柯文哲見過一次面，沒有太多評論，只是認為兩岸關係、城市交流應秉持正確態度。