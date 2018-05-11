藍營質疑台中花博門票代售涉圖利 中市府反駁

2018-05-11 17:09

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中花博今年11月登場，國民黨議員今天在市議會質疑門票代售服務標案總經費比台北花博高，售票門檻卻較低，涉嫌圖利廠商；市府反駁說，台中花博門票代售是整合性標案，台北則分成好幾標，事實上代售費用比台中還高。

市府今天在議會進行「花博經費與門票代售服務」專案報告，國民黨議員顏莉敏和楊正中等人指出，台北花博代售服務標案總經費1億6千萬元，廠商要售出480萬張票才履約；台中花博則是3億8千2百萬元，卻只要200萬張即達標，顯然過度禮遇廠商。

藍營議員又說，台北花博總售出門票873萬張，可見台中的200萬張門票很容易達成，但台中的廠商竟還可自提銷售計畫和服務收取金額，要求更多的利潤，這麼好康的契約內容，台北花博也沒有，兩相對照，有違比例原則，台中市政府有圖利廠商之嫌。

民進黨議員張雅旻則說，市府如火如荼展開準備工作之時，很遺憾有特定人士及某些候選人在各大網路平台散播不實謠言，不斷用錯誤資訊抹黑台中花博，像是花博卡只能參觀園區1次、花博行銷費用達43億元等，都是惡意的謠言，要求市府澄清。

市府交通局長王義川表示，台北花博票務拆成多個標案分包，除代售服務1.6億元外，還包括出入口驗票設備2.2億元、製票1.47億元，共計5.27億元；台中花博則將製票、推票、驗票等整合成一個標案僅3.8億元，代售費比台北低。

他又說，市府200萬張銷售目標，當時共有4家廠商投標，市府並未偏袒任何一家投標廠商，重點是要讓推票的廠商也要負責售票以權責相符；台中總行銷預算約1.9億元，比例約2.15%，也低於台北花博，將用較少預算發揮最大效益。