連戰「黨職併公職」溢領款 綠委轟銓敘部被動不追討

2018-05-11 16:11

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院去年4月三讀通過「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例」，規定一年內追討「黨職併公職」溢領退休金，今天5月11日期限屆滿，銓敘部無法如期討回，只算出270名「黨職併公職」人員，每年將共減發1308萬元月退支領，未依法追回前副總統連戰、前考試院長關中、前台中市長胡志強等國民黨高官「黨職併公職」溢領款。

據了解，銓敘部立法一年來追討「黨職併公職」金額掛零，今年4月27日才函請台灣銀行協助提供優存利息等相關資料，5月上旬才確定「黨職併公職」共有270人，其中20人為政務官、250人為公務人員。

針對「黨產併公職」退休公務員溢領，銓敘部只完成變更退休年資，及重行核算退休給與總額，將在明天5月12日起，針對「黨職併公職」270人，每月共減發109萬元，每年合計減發1308萬元，但不包含今年5月11日前，已支領應返還的金額。

「到現在還沒算出，國庫被連戰等人溢領多少錢！」民進黨立委賴瑞隆砲轟，按社團處理條例規定，核發機關自條例施行後一年內，要求返還溢領的退職給與，條例去年5月10日公布施行，如今已屆滿一年，銓敘部卻回文告知「涉及歷年待遇變更、優惠存款制度變革、個人於台灣銀行實存金額變化等，尚待詳細清查始得確認。」

依去年立法院民進黨團以退休30年溢領總額估算，擔任過民眾服務總社主任的前副總統連戰「黨職併公職」年資3年8個月，至少應返還約900多萬元溢領金；併入10年2個月黨職年資的前考試院長關中，估計溢領1000多萬元；前台中市長胡志強「黨職併公職」年資10年，估計溢領800多萬元。

賴瑞隆批評，銓敘部拖到4月27日才發文給台灣銀行，請求協助提供資料，那20名國民黨政務官的溢領款，經過一年時間還沒算出來，是否因為關中曾當過考試院長，銓敘部這些「徒子徒孫」不敢向長官討錢討太快？合理懷疑是被動不去追討，應追究相關公務人員責任。

「動作太慢、行政怠惰！」賴瑞隆強調，法律條文都已經明訂在那，要求銓敘部一年內追繳回，一天查一人早就應該查完，連20名「黨職併公職」政務官都沒在討，銓敘部行政效率與社會期待有嚴重落差，更無視條例的立法意旨，應儘快追回溢領款。