馬英九自爆：曾被認為是同志

2018-05-11 15:45

〔記者施曉光／台北報導〕前總統馬英九今天下午出席前國安會秘書長胡為真新書「國運與天涯：我與父親胡宗南、母親葉霞翟的生命紀事」發表會，談到自己擔任台北市長時訪問德國柏林，柏林市長一度拒見，在當時擔任駐德代表的胡為真安排下，他才有機會與柏林市長見面，藉由「同志人權」議題，兩人相談甚歡，甚至他還被對方認為是同志。

馬英九表示，當年由於柏林市與北京市互為姐妹市，柏林市長拒絕見他，但胡為真相當機警，幫忙弄到一張柏林動物園園長提供的活動邀請證，讓他才有機會與這位市長見到面。

馬英九並透露，他一看就知道對方是「同志」，因此他告訴柏林市長，台北市每年都有撥專款給同志舉辦活動，兩人因此相談甚歡，對方還以為他也是同志，他也沒有說自己不是，兩人大談同志人權，隔天還被柏林日報刊登出來，因此引來中共抗議。

馬英九還問坐在一旁的郝柏村，是否知道「同志」為何？並特別強調此「同志」與「革命同志」不一樣，引起現場一陣笑聲。

馬英九還提到自己的父親，當年不甘心中國大陸淪陷，結合朋友返回對岸打游擊，後來父親救出奶奶，跑到香港，當時懷孕留在台灣母親，帶著腹中的他，趕赴香港，兩個月後他就在香港出生，但他強調，「以生物學的角度，我還是在台灣製造的。」