林智堅專案報告關埔地區小學規劃 藍營質疑不全面

2018-05-11 15:02

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市關埔地區建案快速成長，人口遽增，許多家長因子女無法就近入學，多次向市府反映，今定期會市長林智堅以該議題進行專案報告，指已獲教育部專案核定，調整每班人數上限至35人，採設籍先後入學，額滿則轉分發至鄰近學校，卻遭藍營議員質疑方案不夠全面，應先落實居住普查，維護就近入學權益。

由當地家長成立、藍營市議員支持的「新竹市護苗協會」，今約6至7人至議會二樓旁聽席拉起「落實就近入學，學童不是人球」布條，並全程用臉書直播林智堅的專案報告。

林智堅以「竹市學區劃分及關埔國小班級規劃」進行專題報告，他以家長關心的事、關埔地區教學資源充足、積極作為與規劃、關埔地區教育特色、學區畫分等5大面向，說明關埔地區的教育問題。

林智堅提出107至111年各項戶籍統計數據，指關埔地區共有龍山、關埔、科園、關東4所國小形成共同學區，為因應地區人口增加，大家都能如願就讀理想中的學校，市府已獲教育部專案核准，調整龍山、關埔、科園等3所國小班級人數上限，由29人增為35人。

108年，以4所學校每班上限可容納員額為1505人，關埔地區的戶籍新生人數1221人計算，大致應能滿足新生入學需求。為因應班級人數上升，也會減少教師授課節數，減輕教師負擔，維持教學品質。

林智堅表示，龍山、關埔、科園、關東4所國小的直線距離約為800公尺至1公里的距離，市府將盤整區域交通，保持人行道號誌暢通，也會建置全長1260公尺、寬3公尺的通學步道，並特別於關埔小學規劃幼兒園、汽機車接送區。

落實居住事實方面，林智堅說，現在正修研相關法令，包含居住事實查察，租賃契約公證及增修弱勢家庭或多子女家庭入學的優先順序。

林智堅也說明關埔國小學區劃設原則與入學方式，在聽取校方、社區意見後，邀請公正第三方進行學區劃設，並由各校校長、家長會長、家長團體、各里長及議員代表，共同決議以「步行距離600公尺」為關埔國小學區劃分原則；依據〈新竹市國民中小學班級總量限制學校新生分發及學生轉入學要點〉，入學方式則以設籍時間先後依序分發，若未錄取關埔國小或龍山國小，得至竹市任一非總量管制市立學校就讀。

但現場國民黨團多名議員包含張祖琰、李國璋、鍾淑英等人都認為，國民教育一向都是學區制，為何關埔地區變成區域制？市府應先落實居住普查，維護就近入學權益。國小容納人數約為28人，若以每班上限35人計算，將嚴重影響教學品質。

林智堅回覆，目前龍山與關埔國小還在等待候補的小一新生約有70多人，家長可選擇讓孩子進入非總量管制的學校就讀，這是緊急補救方法，另外，將請都發處提出研究案，針對關埔地區人口趨勢發展進行研擬討論。