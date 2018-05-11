立院三讀「資通安全管理法」 未通報資安事件最重罰500萬

2018-05-11 13:48

〔記者曾韋禎／台北報導〕為維護國內的資通安全，立法院會今三讀通過制定「資通安全管理法」，未來各公務機關應設置資安長，推動及監督資安事務；經行政院核定的關鍵基礎設施提供者應訂定資安計畫，且若未通報資安事件，可罰30萬至500萬元。

新法規範3類對象，除了公務機關、公營事業與政府捐補助之財團法人以外，還包括能源、水資源、通訊傳播、交通、銀行與金融、緊急救援與醫院、中央與地方政府機關、高科技園區等8大領域的關鍵基礎設施提供者。

行政院必須徵詢相關機關、民間團體、專家學者後，才能核定那些關鍵基礎設施提供者需負資安維護義務，並應予書面告知。相關受委託人員須負保密義務。

不管是關鍵基礎設施提供者、公營事業與政府捐補助之財團法人，均應訂定資安維護計畫、資安事件通報及應變機制，並負重大資安事件之通報義務。若關鍵基礎設施提供者沒為因應資通安全事件訂定通報及應變機制，可按次處罰30萬至500萬元。

民進黨立委蔡易餘表示，因為資訊的發展日新月異，目前無法預測未來還有哪些事業屬於關鍵基礎設施，所以僅在說明欄指出這8大領域，沒用法律條文予以侷限。他強調這是因應科技時代的重要法案，由行政院統籌資安事務，未來施行後，也會帶動國內的AI產業、區塊鏈發展。