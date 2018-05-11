兩岸現況是動態的 學者：維持冷和已經不容易

2018-05-11 13:39

〔記者彭琬馨／台北報導〕淡江大學中國大陸研究所副教授張五岳今指出，北京政府自民進黨上台後不斷在外交、國防與經貿上，採取單邊作為、片面改變現況，政府應思考如何採取有效積極作法因應；台灣智庫諮詢委員董立文則說，總統蔡英文上任後，面對內外交迫的情勢，民進黨政府還能在兩岸關係上維持冷和，「這就是蔡總統最大的功勞」。

總統蔡英文上任即將屆滿兩週年，兩岸政經研究學會今以「誰在阻撓兩岸關係的和平發展？」為題舉辦座談會，邀請民進黨立委劉世芳與多位學者就當前的兩岸關係與國際局勢進行對談。

張五岳分析時指出，台灣應善加利用自由民主普世價值的優勢，讓中國民眾正面看待兩岸關係、更加了解台灣的價值，兩岸在政治上可以有分歧，但人民間不該有太多仇恨對立，否則兩岸關係當然會被負面看待。

張五岳也認為，在中國單方面以軍艦繞台、透過戰機航母巡島施壓的情況下，兩岸的外在與內在現況都不斷被中國片面改變，政府應思考如何更積極應對。

台灣智庫諮詢委員董立文則認為，兩岸的「現況」是動態的，只要台灣能維持不被中國統一、不被中共統治，就可以算是「維持現狀」；董立文說，民進黨政府在內外情勢交迫的情勢下，還能全力穩定兩岸關係，在台灣內部進行改革，維持經濟成長，是非常不容易的成就。

董立文也建議，未來台灣仍應以處理自身內政優先，另方面政策規劃更融入印太戰略，因台灣周邊的國家或區域大多是以印太戰略為觀念在進行，同時穩定中國、兩岸關係，才能以此進行內部的改革。