南投警消超勤費僅微漲 提案綠議員：原本要到1萬7

消防人員值勤危險又辛苦，在縣議員爭取下，南投縣政府將提高超勤津貼。（記者劉濱銓攝）

2018-05-11 14:12

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣政府宣布明年度起外勤警、消超勤加班費分別從1萬3000元、1萬2000元，雙雙調升至1萬3500元，惟僅小幅調整引發正反意見，連提案的民進黨縣議員張志銘都說不滿意，他說，原本是要爭取到1萬7000元，但受限縣府財政，最後只能接受，盼縣府未來逐年檢視，有朝一日都調升至都會區的1萬7000元水準。

張志銘表示，上次縣議會臨時會他就提案加碼超勤津貼，除獲同黨全體縣議員支持外，議長何勝豐也相當支持，原先規劃警、消全都調升至1萬7000元，但縣府礙於財政，起初將消防調升至1萬3000元，與縣內警察相同。

但他認為，警察與消防工作同樣辛苦，之後與縣府多方折衝後，才終於有警、消全數調升至1萬3500元的版本，雖然不滿意，但也不得不接受，尤其提案過程不被看好，甚至被人取笑，不過最後總算讓辛苦的警消能有更好的福利了。

縣府解釋，調高外勤警消人員超勤加班費至1萬3500元，必須在財政情況許可下才能進行，有賴近年努力減債，公庫支付順暢，才有辦法於明年度起編列預算，鼓勵縣內的警、消人員。