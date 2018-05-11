遏止藝文黃牛搶票 消保處：主辦單位可拒非自用者退換票

2018-05-11 13:54

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕國內熱門演唱會門票都是一開賣就秒殺，不過許多票券都被黃牛搶購並高價轉售圖利，這也造成流行音樂產業經營困擾，並衍生藝文表演票券相關購買及退換消費糾紛。對此，行政院消費者保護處已促請文化部修正「藝文表演票券定型化契約應記載事項」，除明定業者對於非供自用，購買票券而轉售圖利者，得拒絕辦理退、換票；更新增3項退、換票處理機制，像是退、換票須於購買票券3日內等，使業者可更多元規劃，保障消費者權益。

流行音樂表演如江蕙封麥演唱會、「五月天」跨年演唱會、張學友世界巡迴演唱會等，幾乎都是開賣就秒殺，出現一票難求的搶票風潮，向隅民眾只能轉由二手票券交易平台高價購票；而主辦單位也因「黃牛」濫用現行退票機制導致營業損失。因此，消保處促請主管機關文化部研擬「藝文表演票券定型化契約應記載事項」修正草案，經行政院消費者保護會第55次會議通過。

新規定明定業者對於非供自用，購買票券而轉售圖利者，得拒絕辦理退、換票，遏止黃牛透過退票機制獲取不當暴利；並增訂業者應依藝文表演性質，需於4項退、換票方案中擇一勾選，作為日後消費者請求退、換票處理機制。

業者應依藝文表演性質，可選定合理退、換票機制，除既有的退、換票應於演出日前1至10日內，手續費不得超過票面金額10%規定外。新增退、換票應於購買票券後3日內，手續費不得超過票面金額5%；退、換票應於演出日前1至20日，手續費不得超過票面金額10%；採級距式退、換票處理等規定。級距處理規定演出日前第31日前退、換票，手續費不得超過票面金額10%，演出日前第11日至第30日，不得超過30%，演出日前第3日至第10日內，手續費不得超過50%，演出當日至演出日前第2日內，業者得不退、換票。

消保處呼籲消費者購買票券時，注意業者是否依規定提供完整之退、換票處理機制資訊，並妥善保管所購票券；若發現業者有違反相關法令情況，可向文化部或地方政府文化主管機關反映，若有相關消費爭議，則可向表演活動主辦業者、消費者保護團體或消費者服務中心提出申訴。