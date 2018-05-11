立委為漁民請命 盼立法提高自願性休漁獎勵金

立委楊曜希望透過提高自願性休漁獎勵金，兼顧海洋生態與漁民生計。（記者劉禹慶攝）

2018-05-11 13:13

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台灣「號稱」海洋立國！落實海洋資源保育的前提下，必須讓漁民基本生計有所保障。來自離島澎湖的立法委員楊曜與跨黨派多位委員共同提案「漁業法第59條之1及第71條條文修正草案」，要提高現行漁船自願性休漁獎勵金。

近年來因應海洋資源日益枯竭，台灣陸續公告限制漁撈與禁漁的資源保育區28處，劃定限制作業的水域面積超過6500公頃。另加上日益嚴苛的漁撈作業限制，也間接增加了漁業作業成本，使得漁民基本生計嚴重受到影響，只能藉由增加出海作業時間，維持生活所需。

實施指定性休漁是達到海洋護育最有效方法，但台灣因魚種多元、魚汛期各不同，難以指定統一休漁時間。此外高達2兆的中央政府總預算，漁業署卻僅分配30餘億，造成政府難以支付金額更高的「指定性休漁補貼經費」。長期以來只能以獎勵自願性休魚方式，以微薄獎勵金鼓勵漁民每年出海90天、自願性休漁120天以上，希望減少捕撈，讓海洋休息。

由於現行獎勵金過低，政策誘因不足，我國現有2萬2千艘漁船，每年僅1萬艘漁船符合條件。不到半數漁船自願進行休漁，現有鼓勵休漁政策目的無法達成。楊曜希望透過修法，將休漁獎勵金由現3萬元提高到9萬5千元，並修法授權漁業署進行指定性休漁。經行政立法部門協商後達成共識：年度獎勵金2萬元，另依漁船噸數每噸發給1500元，最高每年20萬元，將交付政黨協商。