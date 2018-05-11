禮讓柯文哲？ 綠議員：柯文哲是髒髒包

民進黨北市議員何志偉受訪時用時下最流行的甜點「髒髒包」表示，柯文哲就像髒髒包，民進黨政治人物只要吃完都要自己擦擦鼻子，自己靠自己。（資料照）

2018-05-11 12:08

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨是否禮讓台北市長柯文哲議題延燒，民進黨選對會今天上午11時徵詢台北市議員被提名人，現任民進黨北市議員何志偉受訪時用時下最流行的甜點「髒髒包」表示，柯文哲就像髒髒包，民進黨政治人物只要吃完都要自己擦擦鼻子，自己靠自己。「民進黨一定要自提人選，姚文智努力這麼久，如果球棚練球這麼久，又沒辦法被提名，那過去的努力和價值又算什麼？」，偏向「禮讓派」的市議員高嘉瑜則表示，有不同意見不會有壓力，最後大家仍會尊崇黨中央決定。

何志偉說，柯文哲就像髒髒包，一時流行，但吃完以後就會把自己全身弄髒髒。他也不忘強調，「還好髒髒包已經退流行了。」

被視為「禮讓派」的民進黨北市議員高嘉瑜之前曾因立場，被名嘴周玉蔻數度逼問落淚，今天高嘉瑜一度不願受訪多談，她之後強調，「我是支持民進黨不是支持柯文哲，如果禮讓柯文哲對民進黨好，我就會支持。」黨中央要全盤考量，不只要看台北市，還要看全台灣選情，是否禮讓柯文哲對深綠、年輕選票各會流失多少，應該平心靜氣想想，沒有非禮讓不可。

被問到是否孤掌難鳴？高嘉瑜說，很多人跟她一樣理性，也覺得以民進黨好為方向，只是現在這個聲音比較小聲，相信黨中央也有聽到這種想法，會作出最好的判斷。民進黨本來就有不同聲音，一直以來，講話都沒有壓力，最後大家仍會尊崇黨中央決定。

民進黨今天徵詢台北市議員，何志偉把柯文哲形容為髒髒包。（記者蘇芳禾攝）