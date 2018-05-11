議員公開北農公文 控韓國瑜帶妻出國用公款

周威佑在議會七樓開記者會指控韓國瑜帶妻子出國用公款。（記者楊心慧攝）

2018-05-11 11:59

〔記者楊心慧／台北報導〕台北農產運銷公司前總經理韓國瑜日前被議員周威佑、立委段宜康質疑在北農任內用公款帶老婆出國，但韓國瑜隨即回應大多人員都攜眷參加，其眷屬費用也是由北農負擔，為何只點名他？對此，周威佑今召開記者會，拿出韓國瑜親手批閱的北農內部公文，上面寫著「眷屬部分則自費參加」，質疑公文上已寫眷屬自費，但最後卻由公款支付眷屬團費，莫非大家都沾了韓國瑜夫人的光？韓國瑜則強調一切符合公司規定。

周威佑公開北農內部公文，並指北農在2016年7月30日舉辦「日本石垣島渡假村五日遊」，共付50人團費243萬給旅行社，除了北農人員以外，其他有18位人員的眷屬也都是由公款支付。周佑威表示，從北農創立以來，公費出國考察攜帶眷屬都是自費，但這次卻由公款買單，根本就是圖利自己。周佑威要求韓國瑜交代清楚，否則後續還會一一揭露。

在周佑威記者會之後，韓國瑜及議員汪志冰、戴錫欽在同一地點召開記者會，韓國瑜強調民進黨新潮流選擇在他民調初選前三天惡意對他做不實指控，試圖抹黑他，根本就是想破壞選舉，他將對此提出告訴。

韓國瑜表示，批閱的北農內部公文是兩年多前的事情，不可能都記住，只記得原則和精神，董事的眷屬是由公司接待，其他重要業者的眷屬則自費，原則是如此，總經理的部分也是比照一個董事，帶一個眷屬，他有帶三個小孩，也是自己付錢，如果他真的要占便宜，小孩的部分為何不讓公司出？韓國瑜強調，帳目一切都清清楚楚，一切都符合規定。