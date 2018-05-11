全國第一棟危老屋重建高雄動工 小英肯定高市府效率

2018-05-11 11:58

〔記者葛祐豪／高雄報導〕全國第一棟危老屋重建，今天在高雄動工！蔡英文總統肯定高市府審核危老屋重建的效率，認為這是重要里程碑。

台灣地震頻繁，去年5月蔡英文總統公布實施「都市危險及老舊建築物加速重建條例」，明確容積獎勵、提供稅賦優惠及金融協助，鼓勵民眾加速建造安全家園。

據統計，目前高雄市屋齡30年以上房屋約17.5萬棟，占全市所有建物45%，建築物隨著時間老化，市民面臨潛在災害的安全疑慮，高雄市政府去年11月8日領先全國，公布高雄危老屋重建作業要點，強調便民、快速。

第一件由恆宇建設申請的危老屋重建案「森森富祥大樓」，位於高雄市苓雅區自強三路 、青年路附近，面積108.9坪，早先已經被判定危險建築，建設公司在申請20日內核准，今年3月20日取得建照，拿到容積獎勵20％，今天舉行動土典禮，未來將興建地上15層、地下3層，共約37至40戶的集合住宅大樓。

蔡英文總統參加今天的動土典禮，她強調讓民眾住得安全，是政府的使命，未來將優先翻新都市危老建築，她也肯定高市府審核危老屋重建的效率，認為這是重要里程碑。

內政部統計，全台迄今已經有23個危老屋計畫提出，11件完成核定，其中2處新北市板橋區文化路的老舊公寓改建，已經核發建照，並獲得最高的危老容積獎勵40％。