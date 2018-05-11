談兩岸一家親道歉說 柯P：我沒有變

2018-05-11 11:16

〔記者黃建豪／台北報導〕在藍綠皆不討好情況下，台北市長柯文哲日前為「兩岸一家親」說法道歉後，遭中間選民質疑失去白色價值。柯今天上午則強調「我還是沒有變」。對於兩岸一家親道歉說，柯文哲也聲明，降低兩岸緊張還是要努力的方向，在台灣與中國交流頻繁的狀態下，他的基調沒有變。

柯文哲過去在出席各公開場合或演講期間，總會將「兩岸一家親」說法掛在嘴邊，陸續引起反彈後，柯日前為該說法致歉，依然飽受非議。

柯文哲表示，他還是覺得奇怪，「你如果怎麼都不爽，我就說『歹勢』」，這是很正常的話，也是一種情緒的撫慰，以閩南話來說，他怎麼想都覺得這很自然。對於引起基層里長不滿，柯說，怎麼做都會有人不滿意，那也沒辦法。

至於遭中間選民認為失去白色價值。柯文哲回應，他覺得很奇怪，他還是沒有變，只是台灣這個社會真的太嚴重，藍綠對抗造成整個社會被綁架了。媒體追問，未來是否附和「無色覺醒」？柯則說，他有估算過，台灣真正有強烈政黨意識的人，加起來不到5％。

媒體詢問，為兩岸一家親說法道歉到現在，自認為與民進黨之間情勢有何改變？值不值得？柯文哲回應，這（指道歉）只是說明，依他以前在台大當醫生的個性，哪有需要去跟人解釋什麼，只是副市長陳景峻跟他說，「如果能夠說明（指兩岸一家親說法），能夠誤會少一點不是很好？」他才同意去說明，只是想看經過一個說明後，能不能減少誤會。

媒體再問，所以單就「兩岸一家親」這個論調，到底有沒有要道歉？柯文哲解釋， 降低兩岸的緊張、減少衝突的危險，這還是要努力的，台灣與中國之間，中國占台灣外貿40％這也是事實，他還特別查一下，發現中國配偶有37萬人，在這種交流頻繁的狀態下，避免僵局或減少越走越僵局面，本來就是基調，並沒有改變。

媒體接著追問，還敢說出「兩岸一家親」這5個字嗎？柯文哲也說，這就是他對台灣社會很不習慣的地方，他是外科醫生注重的是實質成果，「為什麼你們那麼注重名詞什麼的，像北市府副祕書長李文英，就很不喜歡這句話，我就跟她說，不然妳喜歡聽什麼，我講給妳聽好了。」

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