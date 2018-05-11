吳敦義：未來擴大挑選新住民 參選各級公職

2018-05-11 11:12

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義今天上午出席該黨「新住民工作委員會」第二屆委員就職並頒發聘書，他在致詞時指出，希望未來能在各個不同縣市，都能挑選有意願且適合的新住民來參選村里長、鄉鎮市長、議員、縣市長、立委等公職，讓新住民一起共同為台灣的安定繁榮努力。

吳敦義並表示，他的祖先來自中國大陸漳州，遷台迄今已有300年左右，陸配同為中華炎黃子孫，來到台灣組織幸福家庭，這是大家的共同期待，因此自己多年在公務系統一路走來都主張，對於人口已達55萬，總人數甚至已經略為超過原住民族人數的新住民權益保障，並該不斷加強。

國民黨組發會主委李哲華則表示，國民黨在2016年8月就已經成立新住民工作委員會，還提名新住民林麗蟬擔任不分區立委，今年南投縣議員選舉提名新住民參選，黨代表也設有保障新住民名額，黨中央成立新住民工作委員會，不只是擴大新住民參與公共事務，也是新住民政策溝通平台，他希望未來看到更多新住民參選鄉鎮市長、立委，大家能在有生之年看到新住民擔任總統。

前移民署長謝立功則說，新住民連同家庭成員人數絕對有2、300萬人，政府應該重視新住民，國民黨未來要安排新住民參選區域立委，他並舉前美國總統歐巴馬為例，指歐巴馬就是美國新住民的第二代，因此台灣以後出現新住民第二代當總統，是很有可能的。