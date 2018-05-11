質疑「拔管」雙重標準 陳學聖點名這些官員也是「追認同意」

2018-05-11 10:27

〔記者鄭鴻達／台北報導〕針對管中閔之台大校長遴選爭議，國民黨立委陳學聖今出示一份名單，表示包含內政部次長花敬群、衛福部次長何啟功等8名政務官，皆是先上任後取得學校追認同意，同樣標準下，為何就認定管中閔就是違法兼職，簡直是兩套標準。

台大財經系教授管中閔因被教育部認定違法兼職，因此駁回此次遴選結果。陳學聖今召開記者會，表示教育研究人員的兼職與借調，有時基於時效性會先就任，事後再追認同意，這在學術機構可說常見。

陳學聖會中出示先上任、事後取得同意的政務官名單，包含內政部次長花敬群、衛福部次長何啟功、呂寶靜、科技部次長蘇芳慶、國發會副主委邱俊榮、原民會副主委汪明輝、原能會副主委蔡慧敏及中選會主委陳英鈐。

陳學聖說，教育部認定管中閔兼任台灣大哥大獨董，因此校內遴選程序未及完備，拒絕聘任管為台大校長，並要求台大重啟遴選程序，但一樣都是事後同意，以同樣標準，為何管中閔就是違法兼職，政務官就是合法借調，行政院是兩套標準。

陳學聖強調，過去學校與產業界只要談好就好，時間序並非這麼重要，但民進黨為了「拔管」，這次就特別重視時間序，不僅擾亂產學間的問題，管中閔也只是依照一般慣例，如今同樣標準，讓政務官面臨一樣的問題。

陳學聖說，金管會要求上市、櫃公司提供學校老師出任獨董資料，期限從7日延到13日，到時資料若顯示很多老師也一樣先出任再取得學校同意函，教育部屆時該如何公平地處理此事？這會造成其他人受到無妄之災，盼行政院想清楚。