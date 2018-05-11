兩岸同爭APG評鑑挑戰 政院決訂國家行動計畫

2018-05-11 10:10

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院爭取台灣在今年11月亞太洗錢防錢組織（APG）的評鑑過關，遭遇不少挑戰，資深官員今天透露，由於我國與中國大陸同時爭取這一輪的評鑑過關，面臨不小的壓力，然而政院由洗錢防制辦公室統整各部會，決訂定國家行動計畫，未來將訂出深受洗錢高度威脅的貪污、走私、毒品販運、詐欺犯罪等抵減措施，以全面降低洗錢風險，爭取評鑑過關。

資深官員受訪表示，行政院將在6月份就已公布的「國家洗錢及資恐風險評估報告」提交給APG，11月APG第3輪相互評鑑，台灣將接受APG派員前來評鑑，我政府將根據所訂定的國家行動計畫，提出具體改善措施以降低洗錢風險，尤其最後APG開會時，各會員國都可就接受評鑑國家所提改善措施發表意見，我國將遊說並爭取APG會員國對台灣評鑑報告的支持。

據悉，今年APG第3輪相互評鑑，亞洲國家或地區中有台灣、中國大陸與香港都同時接受評鑑，但中國不但是APG會員國，也是防制洗錢金融行動工作組織（FATF）的成員，台灣雖是亞洲第一個通過洗錢防制專法的國家，在1997年以創始會員加入APG，名稱是「中華台北」，但我國並非FATF的成員。

官員表示，雖然這次的評鑑關鍵在於相互評鑑時台灣是否具體改善缺失，但在最後階段的遊說上，中國仍佔有較大的優勢，因此，面對11月兩岸同時爭取評鑑過關，我相關部會更有輸不起的壓力。

台灣雖是亞太第一個通過洗錢防制法的國家，多年來也一直遵循各項規範，參與國際性洗錢防制活動，2007年台灣評鑑獲好成績，但到了2011年卻被降級，政府檢視後，發現確實有不足，因此從前行政院長林全到現任閣揆賴清德任內提出多項具體作法，包括成立洗防辦、修改「洗錢防制法」、修訂「資恐防制法」，一直到今年5月2日端出首部「國家洗錢及資恐風險評估報告」。

官員表示，今年APG大會將在7月舉行，我政府仍將組團參與，政府要訂定的國家行動計畫，主要是根據「國家洗錢及資恐風險評估報告」點出的台灣深受洗錢「非常高度威脅」的8大類型犯罪，包括毒品販運、詐欺、組織犯罪、貪污、走私、證券犯罪、第三方洗錢、稅務犯罪等訂定抵減措施。