預言北市長選舉三強鼎立 勇哥：陳菊說過「戰士沒選擇戰場權利」

2018-05-11 08:28

〔記者王榮祥／高雄報導〕新勇哥物語分析北市長選情，認為年底台北市長將是三強鼎立，並引用陳菊說過的話：戰士沒有選擇戰場的權利﹗

勇哥物語最新篇章開頭就問2018年台北市長選舉，民進黨會禮讓柯P還是會自提人選？

勇哥解釋背景，指原本蔡主席基於2020年總統連任勝選考量，曾在官邸約見柯市長夫婦，當面告知年底市長將尋求合作，同時關心柯P是否參與2020年總統大選？可是柯市長這幾個月來表現，讓民進黨高層與黨公職人員，特別是深綠選民大失所望，最近幾位重量級人物談話，大多傾向自提人選、不再禮讓。

勇哥指出，一般認為民進黨徵召強棒出擊可能性大，也不出菊姐與賴揆、兩位最具勝算的黨內領導精英﹔而柯市長面對新的選戰佈局，逐漸感受壓力，遂在5月9日上深綠電台接受專訪，首度對民進黨表達善意，只是為時晚矣！？

勇弟問，不管是菊姐或賴揆，都是首都市長的最佳人選，城市治理能力遠遠超過柯P，最重要的是兩位都是人氣王，足堪做為民進黨2018年大選的領頭羊不是嗎？

勇哥直言，年底台北市長是典型的三強鼎立，不會有棄保問題，如果有，也不是「棄丁保柯」，而是「棄柯保丁」，但不會發生﹗

勇弟很好奇，萬一菊姐與賴揆都不願意出戰怎麼辦？勇哥則回應，菊姐不是剛說過：戰士沒有選擇戰場的權利嗎﹗？