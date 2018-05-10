柯Ｐ電台專訪藍綠皆批 柯媽親上火線護兒

柯媽何瑞英晚間接受政論節目訪問，親上火線為兒子台北市長柯文哲辯護。圖為柯媽日前出席活動照片。（資料照，記者沈佩瑤攝）

2018-05-10 23:49

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲日前接受綠色和平電台專訪，不但大讚蔡政府上任才讓世大運順利舉辦，還直接表態若總統蔡英文2020年競選連任，他一定會支持，同時還在節目中為「兩岸一家親」、「床頭吵床尾和」等兩岸論述致歉，一席「向民進黨輸誠」的言論，卻讓藍綠難得齊心同聲砲轟柯文哲「作秀」、「政治水母」。

護兒心切的柯媽何瑞英今（10日）晚間親上火線出席政論節目，當被問及兒子與民進黨是否要繼續合作的相關問題，她說，「如果你要提名，以後我們互不相欠」；但由於柯文哲在專訪中表態，2020會支持蔡英文總統連任，主持人因此問柯媽，如果柯沒選上，會不會選總統？柯媽說，選不上再說，不用現在說得這麼白。

主持人追問，所以有這選總統可能？柯媽說，對，可能也是有啊，她有她的考量，文哲有文哲的考量；她的考量是選不上再打算，而打算就是看是要選（總統）還是怎樣，如果選得上，就好好做市長，選上就把4年做滿，不能說半途要選什麼。

北市臨江里長陳豐祥嗆「柯文哲已經變質了」，這次民進黨一定會推人，柯媽表情不悅回嗆「沒這種事情，沒有變質！」每次都說那個人是賊，那個人就會變成賊，還放話「沒關係，你要去支持，50幾個里要去支持也沒關係」，槓上里長頻問「你說他不好，是哪裡不好？」

針對柯媽過年時打電話向里長拜年，外界質疑是用公帑幫柯拉票，柯媽對此高聲反擊，外面的說法實在是很不認真，她電話（指過年時打電話給各里里長）是在家裡打的誒！身為家庭主婦，過年要做的事情很多，但她每一個里的里長都打，共456里！

對於外界批評柯P說謊話？柯媽則不滿說，去問問他的國中老師就知道，這孩子會說謊話？不會說就是不會說！

但是不是接觸政治學壞？柯媽直呼，哪有這種事情，哪有學壞？「給人罵也惦惦，整天都被罵、罵髒話，罵柯文哲的人很沒品」，她不知道罵柯文哲的是誰，但每天都罵，好像在罵小孩，稍微也自己反省一下。柯媽也說，柯曾說選不上頂多回去當醫生是她在想的，因為做醫生被眾人尊敬，現在來當市長，認真做也是被罵。

談到她希望兒子和民進黨怎麼合作？柯媽說，蔡總統開心就好，不要讓總統為難，但她心疼說，「我們柯P被民進黨罵成怎樣？」。

有來賓提問，地方上大家都認識你，有沒有聽過萬一民進黨沒提名禮讓，會影響別縣市？柯媽連忙說自己沒那麼厲害，但若是有民進黨人要退黨就退黨，不相信總統就去退啊！不然怎麼辦，「是你自己不相信你的總統，這樣對嗎？」

她也替柯文哲向總統蔡英文喊話，總統不用怕說柯文哲何時出來選，我們目前是全力支持蔡總統。選沒上再說，選上一定從頭做到尾。