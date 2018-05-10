防假新聞流竄 政院即時澄清專區下午上線

「即時新聞澄清」專區，今天下午於行政院官網上線。（擷自行政院網站）

2018-05-10 21:15

〔中央社〕行政院長賴清德有感於有心人透過社群與通訊軟體散布假造新聞，指示成立「即時新聞澄清」專區。專區今天下午於行政院官網上線，以提供正確施政內容，並即時澄清假新聞。

行政院下午約5時發布「即時新聞澄清專區」已經上線。目前網頁上可以看到行政院從1月至今針對媒體報導內容或是錯誤消息的澄清說明，包括軍人年改、新南向政策、勞基法修法等議題，已有20多則的澄清新聞稿。

此外，在原來就有的「我的E政府」網站當中的「各部會爭議訊息澄清專區」中，最新的一則即時澄清新聞，是今天由財政部發布的「財政資訊中心成立50週年慶祝活動，並未影響所得稅申報作業之澄清說明（澄清稿）」。不過，這部分，行政院表示，連結部會爭議訊息專區的目前還在持續測試、更新，具體做法還需進一步討論。

行政院發言人徐國勇表示，未來專區除了彙整各部會對相關政策的澄清說明，也會列入行政院對假消息的澄清，以即時提供民眾正確訊息。

徐國勇指出，將盡力收集網路流傳的假訊息，針對比較大的、有影響力或流傳到很多群組的假訊息，只要看到就會處理，在即時新聞澄清專區中澄清。

同時，徐國勇說，若發現有媒體誤用網路錯誤訊息，在電子媒體部分，發言人辦公室會有專人直接電話聯繫；雜誌、報紙等文字新聞部分，會在行政院新聞群組中澄清，希望澄清能更快、更即時。

徐國勇轉述，賴清德上午在行政院會表示，現今許多假造或扭曲政府施政的不實訊息，有心人透過社群與通訊軟體系統性大舉散播，相較於過去主流媒體偶然出現的錯誤新聞，更加難以有效澄清；甚至這些不實內容，可能又被主流媒體誤用，造成更大的渲染，這將傷害公共討論品質，甚至可能構成大眾恐慌，必須嚴肅面對此一挑戰。

賴清德表示，政府有責任將正確施政內容，即時、精準地提供給民眾，同時也要建立可信穩固的訊息源頭與傳遞通路。由徐國勇督導，行政院資訊處建置新聞澄清專區，並由新聞傳播處訂定新聞澄清機制。

賴清德說，有關政府施政的重大不實訊息與網路流傳的假造新聞，請各部會密切關注，除應即時因應處置，也要迅速通聯行政院，積極協助更新專區相關訊息。

行政院「即時新聞澄清專區」網址：https://www.ey.gov.tw/Page/E50E2BDC64D31A2B