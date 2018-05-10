紀念黨產研究之父傅正 黨產會6月舉辦學術研討會

2018-05-10 18:59

〔記者陳鈺馥／台北報導〕今天是黨產研究之父傅正逝世27週年，行政院黨產會將於6月12日在政治大學舉行「傅正與黨產研究」學術研討會，廣邀台灣文史學界專家學者，探討國民黨及其附隨組織如何在威權時代取得不當黨產。

黨產會委員表示，台灣戰後黨產研究的開端，當可追溯至1960年「自由中國」雜誌裡，傅正所撰寫〈國庫不是國民黨的私囊！〉社論一文，受限黨國威權時代環境，以前相關黨產研究有如鳳毛麟角。

黨產會委員指出，傅正在「自由中國」撰寫的社論提及，「國民黨自從把整個大陸斷送，撤退台灣以來，由於黨員叛的叛、散的散、逃的逃，弄到人員大減。但在39年實行改造後，組織型態並未縮小；相反的，爲了加强組織的控制，甚至有擴充的現象。」

據傅正描述，「就產業黨部而言，有台灣區產業黨部，又有台灣省產業黨部，還有縣市產業黨部，已經是重床疊屋，現又在台灣省產業黨部之下，增設支黨部。到目前爲止，直屬於中央黨部的單位，便包括有台灣省黨部、台灣區公路部黨、台灣區鐵路黨部、台灣區郵電黨部、台灣區產業黨部、中華航業海員黨部、特種黨部、知識青年黨部、直屬區黨部等，還有海外黨部、敵後黨部。」

針對國民黨當年如何取得黨費，國民黨出身的傅正更在社論指出，「國民黨搜刮黨費的主要手法，便是透過政府主管單位的權力，公開列入政府預算，甚至乾脆將整個組織納入政府機關，變成行政單位的一部分。」

並提及，「普遍設立在軍隊中的特種黨部，人員都已列入政工編制之內，一切費用由佔全國總預算85%以上的軍費項下開支，已經是人所共憤。普遍設立在各公營事業內的產業黨部、郵電黨部、公路黨部、鐵路黨部等，其人員或列入正式編制，或寄名在所隸行政單位，其經費更照例編入各單位預算：有的黨部甚至把黨部招牌，公然掛在所隸行政單位的大門上...」

此外，為紀念傅正開展台灣的黨產研究之先河，今年6月將舉行的「傅正與黨產研究」學術研討會，主辦單位已邀請多名學者發表學術論文，政大歷史系教授薛化元將演講「黨產研究之父：傅正」專題，監察委員陳師孟也將親自出席擔任「黨營事業對獨佔事業的介入：以瓦斯產業為例」場次主持人。