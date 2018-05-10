小城大戰略！林智堅施政報告述說竹市三年多來施政成果

2018-05-10 23:32

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市議會第9屆第7次定期會，市長林智堅今天以「蛻變新竹，一定幸福」做施政報告，述說3年多來的城市規劃成果，除向中央爭取超過100億元經費建設新竹，也與聯發科及馬偕醫院、科管局、中油及台肥等產業合作，接下來將啟動28公頃的「竹科X」計畫，期許成為市民的驕傲。

林智堅說，新竹市是座幸福城市，也是兒童城市，更是座智慧城市，上任3年多來，以小城大戰略進行城市擘劃建設，在各媒體評比中，竹市都名列前茅，包括每人平均營利銷售額、每戶可支配所得中位數、平均每戶消費支出、家互聯網率都是全國第一，也連續兩年蟬聯全國最幸福城市，因為建設的腳步，為市民帶來認同感、驕傲感與幸福感。

他以宜居環境、友善社福、優質文教、活力經濟、穩健施政五大面向說明這一年的關鍵建設，包括27公里「微笑水岸」、4公里新竹之森、進擊的公園、掀綠計畫等，串聯城市藍綠帶，打造站前行人徒步區、幸福廣場等友善無障礙人行空間，都創造宜居環境。

他也提到青壯年「三明治世代」的憂心，力推友善社福，包括增加幼教補助、托育服務、打造兒童醫院，推動47個共餐食堂、打造竹市2A-3B-11C長照據點擴大服務對象與項目，並以無障礙微旅行、輔具服務專車、共融式遊具，塑造有愛無礙的友善環境。

同時推動28億元的新校園運動，新建兩所小學，翻新17校22棟老舊校舍，推動市立棒球場拆除新建，將城市營造為「大型博物館」，活化文化資產，透過新竹綠園道、風livehouse、美術館，引進城市美學，提升文化品質。

同時以「台灣矽谷」新竹科學園區能量，規劃中油與台肥加總28公頃基地打造「竹科X」科技廊帶，推動青年創新創業；營造智慧城市，透過公道三、拓寬園區通勤道路的交通路網，提升城市產業發展。

林智堅說，建設的腳步已往前大邁，他會以市民的小事就是大事的謹慎心態推動市政工作，打造讓市民榮耀的新竹市。