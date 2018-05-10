軍人年改初審通過 「八百壯士」拔營

2018-05-10 18:02

〔記者鄭鴻達／台北報導〕軍人年改草案傍晚完成初審，在立法院外「埋鍋造飯」長達444天的反年改團體「八百壯士」也隨之宣布停止陳抗，並表示將於下週召集軍系代表，共商轉型的合理性，但揚言民進黨政府不下台，就不會終止行動。

歷經2天共長達20小時的逐條審查，立法院外交及國防委員會傍晚初審通過「陸海空軍軍官士官服役條例草案」，起支俸率、年增率、十八％優惠存款等條文，皆將保留送黨團協商，讓軍人年改進程往前邁進一大步。

針對軍人年改進行抗爭的退伍軍人團體「八百壯士」，雖已於立法院外「埋鍋造飯」長達444天，但因在4月25日的陳抗走調，爆發部分陳抗民眾無差別攻擊記者、執勤員警，讓後續於草案初審期間的陳抗聲勢大幅衰退。

爰此，「八百壯士」今進行第2日的圍城陳抗，儘管「八百壯士」針對內部秩序及維安進行改進措施，陳抗調性也轉趨理性平和不少，但今日前往立法院聲援的人數，於最高峰時未達200人，於傍晚解散時，更不到50人。

初審完成後，「八百壯士」指揮官吳其樑站上指揮車，宣布明起將停止抗爭，要給退休袍澤充分休養；吳其樑說，下週將召集軍系代表、團體等，共商轉型的合理性，待明確定案後，再決定後續運作。

但吳其樑表示，未來仍不不排除會進行大型陳抗，並持續採取「遍地開花、如影隨形」的策略，只要民進黨政府不下台，軍人袍澤就不會終止行動。

八百壯士指出，對於草案初審後的後續修法因應作為，待1個月的協商冷凍期結束後，若民進黨政府執意強行闖關三讀軍改法案，屆時將會聲請大法官釋憲。