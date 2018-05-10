軍改草案初審通過 國民黨團轟傲慢

軍改草案10日下午初審通過，國民黨立委一字排開高舉「欺負退役、欺騙現役」標語抗議。（記者簡榮豐攝）

2018-05-10 18:24

〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院外交及國防委員會今天下午初審通過「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」，國民黨團會後召開記者會，痛批民進黨傲慢地處理法條，只會造成更多社會對立與不平，並呼籲希望能在協商時，將錯誤之處改正。

國民黨團書記長李彥秀表示，修法期間除大小遊行抗爭，還犧牲了一名繆上校，如此怎達成蔡總統說的社會團結、林萬億政委說的社會桶箍？民進黨傲慢地處理法條，只會造成社會更多對立與不平，若在院會再以傲慢方式通過，只會讓社會付出更多代價。

立委江啟臣說，這兩天審查，會議主席雖有讓立委發言，但在過程中，他們發現行政院版本根本是沒準備好的版本，連最基本的精算報告都有問題，國防部長、退輔會主委也都只會說「尊重行政院」，如此不叫審查完竣，坦白講只是「過水」。

立委呂玉玲指出，審查中，國防部長、退輔會主委都沒對立委的質疑正面回答，避重就輕，在野黨要求的財務精算報告，直到審完了都還沒送來，希望國防部、退輔會能尊重大家的意見，不要鴨霸地一字不改送出法案。

立委馬文君說，從未有年改是溯及既往的，這次軍改是全世界民主國家破天荒的改革，修法對政府該負的責任都沒規範，但對現役、退役軍人卻有諸多限制，希望政府能審慎評估，在協商期間改正錯誤之處，不要霸道倉促地立法。