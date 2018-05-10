中國書籍送審不是新規定 陸委會：行之有年

2018-05-10 20:22

〔記者施曉光／台北報導〕外傳文化部最近發公文給出版公會轉知會員，往後中國書籍都必須送審，遭出版業界批評有如「文革」、「白色恐怖」，陸委會副主委邱垂正在今日例行記者會上指出，這是兩岸開放交流以來行之有年的作法，並非新規定。

邱垂正並強調，相較對岸對於出版品管理作法才是真正的思想審查，甚至以書號、刊號控制出版市場，對於台灣圖書進入中國的審批過程不透明，課予重稅，媒體報導或業者說法均非事實，政府無法接受。

邱垂正指出，中國的出版品進入台灣展覽、發行與銷售，都應依照文化部主管的許可辦法規定，事先向文化部申請許可，這是開放兩岸交流以來行之有年的作法，並非新規定，文化部每年都會發函提醒業者遵守，現今政府並未緊縮中國出版品來台，陸委會贊同文化部發函提醒業者應確實遵守相關法令規定，他並強調，我國是尊重言論出版自由的國家，外界說法是過度的誤解與解讀。

陸委會還提出「台灣出版業進入中國大陸市場之困難」說帖指出，由於中方重覆審核、流程冗長，境外圖書進入中國的資訊提供不透明，台灣圖書進入中國銷售須支付11％的增值營業稅及總金額3％至7％的手續費，以及被視為「外文書籍」，必須領有外文書牌照的書店才能販售，使得台灣圖書進入中國市場銷售相當困難，而且中國官方對於攸關意識型態的文化出版品層層設限，出書必須有書號，雜誌必須有刊號，每年由官方配給各出版社一定的書號、刊號配額，藉此控制出版市場。

此外，針對在澳洲舉辦的「澳洲牛肉博覽會」，其中一座學生彩繪公牛塑像上原本有我國旗，卻在中國打壓下被塗抹，邱垂正表達強烈不滿與抗議。

他表示，中國無所不用其極打壓台灣，加強其片面政治主張，並粗暴干預其他國家、企業的自主性，已經引起國際社會強烈反感，他奉勸對岸不要再以僵化、霸道的手法打壓台灣，否則只會讓兩岸關係漸行漸遠，對於中方打壓我國際空間，限制文化活動，甚至打壓對象還擴及孩童，陸委會表達強烈不滿與抗議，而且這也只會引起台灣人民的高度反感，無助兩岸關係正向發展。