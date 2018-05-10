議員質疑北市深澳電廠立場搖擺 環保局長：染上政治 事實無法呈現

2018-05-10 18:44

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市議員陳彥伯今天於議會警政衛生部門質詢指出，深澳電廠蓋下去，北市3年對空污防治的努力，將毀於一旦，當新北力抗中央，北市卻顯得搖擺不定，台北市長柯文哲近來只顧著自己的政治前途，棄市民健康不顧，北市的立場到底為何？對此，環保局長劉銘龍表示，自己不反對電廠興建，但應割捨燃煤改用天然氣發電，許多數據尚未釐清，「因為染上政治角力，無法讓科學事實呈現」。

陳彥伯說，北市每天都有近3人因肺癌死亡，人數也沒有往下減的趨勢。肺癌原因，有一項是空氣污染。分析北市有PM2.5來源，42%來自境外，58%來自本地與鄰近縣市，北市三年來對空污防治努力值得肯定，但深澳電廠蓋下去，就是毀於一旦，功虧一簣。當新北在力抗中央，北市都在睡覺嗎？

陳問就專業考量而言，是否覺得該蓋？衛生局長黃世傑說，據他瞭解，燃煤會造成嚴重污染，「能不蓋最好不要」。環保局長劉銘龍則說，他不反對電廠興建，但是燃煤是污染物，應改用天然氣發電，否則對國家能源轉型也不利，此外，爭議也沒有釐清，「個人表達遺憾」；況且，台電跟中興的研究報告，可以差3倍，該做的健康風險評估也沒做，就個人專業來說，「沒有補做這種事」，「因為染上政治角力，無法呈現科學事實」。

陳彥伯說，只要對人民健康無法擔保，都應該堅決反對；他批評，連新北都跟中央開戰，柯文哲對此事立場顯得搖擺，最近只為自己政治前途奔走，為「兩岸一家親說」道歉，攸關市民的健康棄之不顧。