政院版軍人年改草案初審通過

立法院外交及國防委員會10日續審軍人年金改革相關法案，下午初審通過，國防部長嚴德發、退輔會主委邱國正軍表示感謝。（記者簡榮豐攝）

2018-05-10 16:56

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院外交及國防委員會歷經4場公聽會、3場委員會、連續20小時的密集討論，終於在下午審查通過行政院版軍人年改草案。國防部長嚴德發、退輔會主委邱國正表示感謝。民進黨團總召柯建銘表示，大方向已定，內部可能會對部分細節進行調整，將召開臨時會完成二、三讀。

外委會在週一下午進行詢答，昨日、今日連續20小時的大體討論、逐條討論，終於在下午4時許完成審查。

嚴德發表示，如何照顧軍人的權利、福利，也是國安、國軍招募的問題，國防部會繼續爭取維護國軍的權利，也會持續溝通。邱國正表示，會就審查期間的一些問題進行更正，修補不妥之處，盼能儘快完成修法，讓國軍官兵的權益、福利受到保障。

政院版「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」，將軍人服役20年起支俸率訂為55%、年增2%，軍官俸率上限90%、士官95%，最低保障金額3萬8990元。若已退人員的所得低於樓地板或新制俸額，一毛不砍；高於新制俸額，將分10年緩步調降，並於第11年歸還18%優存本金；領1次退者，將分6年調降至6%。

除了年改的結餘款將全數挹注回退撫基金，政府也會分10年挹注1000億元；提撥費率則會從現行的12%調至18%。

領有月退俸，若再任公職、行政法人、政府捐贈達20%法人或事業、私校，且薪資逾3萬2160元者，將停發月退俸。但因退輔會已表明，軍人規定應與公教有區別，這部分未來可能微調。

現役人員、服役未滿20年者，未來的薪資採計期間將從最後1個月調整為最後1/5年資。

國民黨團版草案則將起支俸率加碼為60%，且只改現役人員，不動18%優存。主張薪資採計期縮短至36個月。

在審查進入尾聲時，國民黨團總召林德福率黨籍立委高舉標語，大喊「現役先行，退役暫緩」，並強調黨團不為假的精算報告背書。

柯建銘說，民進黨團不斷溝通協調，能退讓的都退讓，也知道國民黨團想製造對立、衝突，誘使民進黨團包裹表決，但他們還是堅持讓國民黨充分發言，不能讓的就是不能讓。

他表示，再來的臨時會，大方向已定，內部可能會對部分細節進行調整；但不會為了7月1日而7月1日。

相關影音