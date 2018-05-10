他2022要選南韓總統 承諾當選將給台南經貿優惠

2018-05-10 21:53

〔記者蔡文居／台南報導〕爭取國民黨台南市長提名的前台南大學校長黃秀霜，今天接待來訪的韓國國會議員李貞鉉（Lee, Jung Hyun）、韓國又石大學副校長宋在薰，雙方並達成日後交流合作共識，未來若李貞鉉當選南韓總統，將給予台南市經貿優惠。

黃秀霜今天發佈新聞稿表示，李貞鉉曾任朴槿惠競選總統時的辦公室主任，並在朴槿惠就任後擔任過一年的總統府秘書長，預計2022年競選韓國總統；宋在薰副校長為華僑，曾經在台就讀。兩人今天在台灣首府大學國際及兩岸事務處長黃文琛的陪同下拜會黃秀霜。

黃秀霜說，非常榮幸接待韓國李貞鉉國會議員及又石大學宋在薰副校長，暢談雙方未來的交流與合作，並達成兩點共識：黃秀霜當選市長，李貞鉉國會議員將極力促成南韓各大城市與台南市進行城市外交；若李貞鉉國會議員當選南韓總統，將給予台南市經貿優惠。

黃秀霜表示，民進黨執政以來，因為政治意識形態的堅持，不僅兩岸關係陷入僵局，在國際間亦遭遇諸多困境，重創台灣的經濟發展。未來如當選市長，將建構台南經貿自治，除配合南向政策外，更要西進中國大陸，並接軌國際，透過國際城市外交帶動台南的經貿與觀光發展。

黃秀霜強調，今日與韓國貴賓達成重要共識，日後入主市府，將與韓國進行互惠的交流合作，促進臺南的經貿與觀光發展，讓臺南人安居樂業，過好日子。