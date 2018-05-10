柯文哲電台專訪批評多？ 陳景峻：我聽到的都是肯定

2018-05-10 16:49

〔記者沈佩瑤／台北報導〕柯文哲日前接受深綠電台專訪，卻引發各界批評柯文哲輸誠換禮讓。不過安排專訪的台北市副市長陳景峻今天下午受訪則說，起碼他聽到的都是說很好啊，說服市長接受專訪，可以避免很多誤會。陳景峻也說，尊重各方對這次專訪的解讀。

柯文哲兩岸論述及砲打中央態度引發綠營基層不滿，反對年底再禮讓。柯文哲8日晚間在民進黨籍副市長陳景峻陪同下，接受綠色和平電台《有影尚大聲》節目主持人陳雨鑫預錄專訪，昨傍晚播出。

對於播出效果，陳景峻肯定表示，很好啊，起碼從在野大聯盟變成執政聯盟的概念，今天蔡總統也回應了，這也是柯市長一直努力在做的，不要讓中央認為柯市府一直在砲打中央，效果很好，這是一個能讓國家穩健發展的執政聯盟概念，專訪中柯市長也有提到這點。

現場媒體質疑柯文哲態度轉變是否有受到民進黨高層壓力？陳景峻端出柯文哲外科醫師身份表示，市長的抗壓性很高，不會接受任何壓力做他不願意做的事情，柯認為對的事情就會去做，其他就是尊重各方對這次錄音的看法。

陳景峻說，最近代表市長參加一些地方活動，都有聽到民意代表反映一些意見，在他聽來是誤會，所以不時就會提醒市長，應該找機會把話說清楚，那天剛好市長行程有個空檔、錄音間也有空，就趁機一次把話講清楚。

由於正值民進黨選對會徵詢北市長想人選期間，選在此時接受專訪似乎太過巧合，是否為綠營大老建議？陳景峻強調這件事情醞釀了一段時間，自己身為白綠橋樑，很多事情都是他去溝通，行政院會也是他去參加。

傳有不少綠營人士不埋單，陳景峻直言，從政幾十年，目前台灣這社會，做得再好人家也說不滿意，再講清楚還是會被說有什麼動機，永遠在互相猜忌，市長已經表現態度跟真誠，這就夠了，且他聽到的基層反應都很好，都說能說服市長接受專訪，避免誤會，這樣很好。

在過程中有沒有跟其他團體產生意見拉扯？陳僅再次說，他是柯市長的副手，又是進黨籍，很清楚知道一定要把這角色扮演的恰如其分。