台北市長選戰布局 民進黨里長多支持自提

2018-05-10 17:21

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨台北市長選戰布局，選對會今召開兩場會議，徵詢北市黨部執評委與北市黨籍里長意見。選對會成員、台北市黨部主任委員黃承國受訪表示，九成與會者表達意見，會中支持自提的人較多。

據轉述，有與會者還激動揚言，「若再禮讓柯就退黨」，選對會共同召集人陳明文對此出面安撫，希望黨員相信黨最後的決定，「別輕易說要退黨」。

徵詢會議由選對會共同召集人陳明文、林錫耀，黨秘書長洪耀福、兼任選對會成員的北市黨部主委黃承國主持。並有選對會成員方昇茂、黨副秘書長高幸雪、黨組織部主任李政毅等出席。選對會明並要接續徵詢北市黨籍議員參選人意見。

黃承國受訪表示，支持自提的人，細數台北市長柯文哲過去攻擊民進黨的言論或柯文哲發言令人不能忍受的部分。對於柯文哲和民進黨的立場不一致或攻擊中央執政部分，不管支持或反對柯文哲的與會人士，都對此非常有意見。

媒體詢問是否可以弭平基層支持者的憤怒？黃承國說，柯文哲是不輕易道歉的人，柯文哲對於過去談話也做了一定程度說明，「我們都聽到了，支持者也聽到了，大家各自判斷吧。」至於這是否代表和柯文哲還有合作空間？黃承國說，現在不考慮談這些。

與會者指出，選對會成員會中向與會者表示，目前仍在徵詢階段，選對會沒任何定見，只是邀出席者表達意見，選對會也未就北市選情做說明，僅讓出席者各抒己見。會中，堅持自提人選較多，但也有部分人持保守態度，不堅持禮讓或提名，表達尊重黨中央決定。

有出席者會中情緒激動，細數不滿柯的言論，表示若再讓柯文哲，綠營基層會反彈；甚至有出席者揚言，「再禮讓柯文哲就退黨！」

不過也有黨籍里長指出，基層並非完全不喜歡柯，「如果讓國民黨拿回台北比較好嗎？」絕不能讓國民黨拿回北市，「讓丁守中贏對小英沒幫助」。更有人提問，若黨提名姚文智、呂秀蓮「會不會贏？要講清楚」。並有少數黨籍里長則提出支持禮讓柯，認為柯有建設，但強調黨若提人還是會支持。

據指出，陳明文會中強調，不論禮不禮讓、提不提名，希望各位黨員相信黨中央最後的決定，都是經過全面考量所做，他並安撫出席者「不要輕易說要退黨」，選對會整理完意見後，會向黨主席蔡英文報告。