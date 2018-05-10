植栽牆爭議多 客家園區闖過都審會

2018-05-10 18:12

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市客家文化主題公園因漏水問題，近年來預估要花2億元整修園內，卻之前被藍綠議員批評卻規劃3300萬元去做更新建築物外觀，架設植栽牆。該案今天至台北市都市設計審議會審議，多數委員都對於植栽牆必要性提出維護困難、結構安全等疑慮，但都審會主席、都發局長林洲民認為，若是客委會可以保證之後植栽牆將會與圖示所呈現一致，客委會主委曾年有則拍胸脯保證沒問題，最後全案修正後通過。

位於汀洲路的客家文化主題公園開園6年，園內有家文化中心、客家音樂戲劇中心及客庄生活館3場館，卻從2015年發生嚴重漏水問題，因此客委會爭取到2億元預算，將施作園區翻新。然而該工程一波三折，先是預算從10億元砍到2億元、招標不順，就連藍綠議員都曾跳出來批評，改建工程漏水嚴重的音樂戲劇中心被排除在漏水工程外，卻花3300萬元去做植栽牆。

然而會中多數委員都對於植栽牆表示意見，植栽牆的維護管理費用比一般公園高很多。工務局副局長張郁慧說，植栽牆只要沒有按時澆水，遇到夏天烈日就會直接枯死，如果要再加入噴灑系統，維護經費恐怕會更高，希望客委會省思。也有委員擔心如果遇到颱風，植栽牆是否會有結構安全疑慮。

建築團隊表示，植栽牆因為種植的非單一盆栽，而是屬於大片土帶，而且所種的是草不是花，因此認為每月維護預算約2萬元。曾年有說，會想要用這麼大面積的植栽牆是基於客家美學對於自然的崇敬。

林洲民說，身為委員會尊重客委會提案，客委會要負責維護好植栽牆，不能最後植生無法存在，如果做不到就不應該存在。曾年有說，他們很期待客家美學的抽象概念要落實到空間作品，因此百分之百會負責植栽牆的維護，最後決定修正後通過。