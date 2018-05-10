役男徵兵作業電子化 役政署將推APP線上通知

2018-05-10 16:46

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為便利役男徵兵作業，內政部役政署正研議推動「役政My data APP」，預計今年可以建置完成，屆時將可主動發送「徵兵檢查預告」、「徵兵檢查安排日期」及「徵兵檢查複檢日期」通知。

內政部今日召開部務會報，役政署報告「徵兵處理資訊化」推動成效及策進作為，會議主席、內政部次長邱昌嶽對役男徵兵處理資訊化，讓役男在辦理兵籍調查、短期出境、體檢預約等作業都可在線上完成，給予肯定，並請役政署持續精進役政工作，讓更多徵兵處理作業電子化。

內政部指出，近年我國進行兵役制度轉型，積極推動募兵制，但並未取消義務役，83年次以後出生役男，仍須接受4個月軍事訓練，役男入營前接受兵籍調查、徵兵檢查、抽籤等徵兵處理程序，都仍須依法辦理。

內政部提及，徵兵處理作業與役男關係密切，役政署正研議推動建置6項系統，包含「出境就學役男線上查詢系統」、「僑民役男出境線上申請系統」、「在學緩徵電子化作業」、「體格檢查資料電子化作業」、「役男軍種兵科籤號線上抽籤系統」、「役政My data APP」等。

役政署報告指出，以「役政My data APP」為例，將來開放役男下載安裝後，將主動推播通知役男徵兵處理訊息，APP預計今年可完成第1階段建置，屆時主動通知「徵兵檢查預告通知」、「徵兵檢查安排日期通知」及「徵兵檢查複檢日期通知」；明年第2階段，也將把徵兵處理4大流程納入APP主動通知功能。

據了解，內政部役政署近年已陸續完成「徵兵及役齡男子兵籍調查線上申報系統」、「役男短期出境線上申請作業系統」、「役男申請代辦徵兵檢查線上預約作業系統」、「分階段接受常備兵役軍事訓練系統作業」、「應屆畢業役男申請延緩入營系統」等線上服務的建置，役男可於線上完成各項徵兵處理作業，以網路代替馬路。